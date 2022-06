A Bibione la lite finisce in sparatoria, tre feriti: colpito anche un sessantenne di Latisana

Il friulano voleva chiamare le forze dell’ordine, ora è ricoverato all’ospedale di Udine: in fin di vita un trentenne di origini albanesi, in fuga l’assalitore

BIBIONE. Tre persone ferite, tra cui un 30enne di origini albanesi in fin di vita, e un uomo pericoloso, forse armato, in fuga. È il pesante bilancio di una duplice sparatoria avvenuta nella mattinata di lunedì 27 giugno, alle prime luci del giorno, a Bibione, prima in via Pirano e poi all’esterno di una palazzina di via della Vega.