È morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica aveva 87 anni

MILANO. Il fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio, oggi il più grande sistema distributivo del mondo dell'ottica, aveva 87 anni e si è spento oggi 27 giugno all'ospedale San Raffaele di Milano. A darne notizia è il Corriere della Sera.

Ex Martinitt, era uno degli uomini più ricchi d’Italia, Cavaliere del Lavoro dal 1986, maggior azionista di Mediobanca oltre che di Generali, tre lauree e due master honoris causa, ha costruito un impero a partire dalle montature degli occhiali e da una piccola fabbrica nel Bellunese, diventano un simbolo in tutto il mondo sia del saper fare italiano e di un modello di imprenditoria unico, così come del self made man.

LEGGI ANCHE. Ebhardt racconta Leonardo Del Vecchio: «Non voleva farlo, dice che la sua storia è quella dell’azienda»

Articolo in aggiornamento