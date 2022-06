Malattia fatale in pochi mesi, addio a Luigi “Gigi” Corazza: aveva 58 anni

Il cordoglio degli amici. «Un uomo con la U maiuscola, c’era sempre, per tutti». Avrebbe festeggiato il compleanno tra meno di un mese

Sabato scorso era venuto a salutare gli amici al Torneo dei fioi al polisportivo San Lorenzo. Domenica pomeriggio si è spento in ospedale, a 58 anni, Luigi Corazza, conosciuto da tutti a Roraigrande come Gigi. Avrebbe compiuto 59 anni il 16 luglio.

Se lo è portato via una malattia diagnosticata un paio di mesi fa, contro la quale ha combattuto, sempre con il sorriso.