Litigio per motivi di lavoro, estrae la pistola e spara: tre persone ferite a Bibione, in ospedale un sessantenne di Latisana

BIBIONE. Lite tra tre persone finita in una sparatoria, questa mattina, lunedì 27 giugno, alle 7 a Bibione. Il bilancio è di tre persone ferite, una sola da un colpo di pistola partito durante la colluttazione. Secondo quanto ricostruito sono stati esplosi tre colpi.

L’uomo che ha sparato è in fuga, lo cercano i carabinieri. Da una prima ricostruzione la lite sfociata nella sparatoria sarebbe collegata a motivi di lavoro. Sull’accaduto indagano i carabinieri. La sparatoria è avvenuta nel parcheggio di un palazzo in Via Andromeda con intersezione via della Vega.

Bibione, estrae la pistola e esplode tre colpi: ecco il luogo della sparatoria

Uno dei feriti che ha ricevuto un colpo di pistola alla testa, è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Il ferito dal colpo di pistola per il momento rimane ricoverato Mestre, dove è stato sottoposto a intervento neurochirurgico. Meno importanti le ferite riportate dagli altri due protagonisti della lite, ricoverati negli ospedali dell’Usl 4.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, basata sulle testimonianze, sarebbero due i luoghi in cui è avvenuta la sparatoria. Una prima aggressione si è consumata in via Pirano, poco dopo le 6, dove ha sede l’agenzia turistica Europa, per cui lavora il presunto aggressore e due delle persone ferite.

I due feriti sarebbero un 60enne di Latisana, italiano, e un altro uomo di Cesarolo, un 30enne di nazionalità albanese. L’italiano è rimasto ferito in maniera non grave, mentre l’altro si beccato un proiettile in testa e ora si trova ricoverato in ospedale all’Angelo. È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Il presunto aggressore, di nazionalità albanese ha 55 anni. Dopo la prima sparatoria, l’aggressore si è spostato in via della Vega dove ha sparato a una terza persona, anch’essa di nazionalità albanese.

A quanto risulta quest’ultima persona non è collega degli altri due feriti. Quest’ultimo ferito si trova in ospedale a Portogruaro non in pericolo di vita.

L’aggressore dopo la sparatoria è scappato. Per il momento non è stato rintracciato.