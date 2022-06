Cugine tamponate e uccise sulla A28, l’automobilista condannato a sette anni

PORDENONE. Sette anni di reclusione, patente revocata e provvisionali per complessivi 175 mila euro ai familiari delle vittime, con risarcimento del danno da quantificarsi in sede civile: è la sentenza di condanna emessa ieri dal gup Monica Biasutti nei confronti di Dimitre Traykov, 61 anni, l’imprenditore di origine bulgara che ha tamponato e ucciso in A28 le due cugine Sara Rizzotto, 26 anni, di Conegliano e Jessica Fragasso, 20 anni, di Mareno di Piave. Il procuratore Raffaele Tito aveva chiesto la condanna a 7 anni e 8 mesi.

In lacrime, fuori dall’aula, la mamma di Jessica, Barbara Rizzotto ha mormorato: «Tre anni e mezzo per una vita. ..». Non riusciva a smettere di piangere anche la nonna Loredana Armellin: «Ha lasciato due bambine piccole, non è giusto...».

Barbara l’ha abbracciata per farle coraggio. «Che vergogna! » ha esclamato un altro familiare, scendendo le scale di corsa. Fuori dal tribunale qualcuno ha gridato «assassino» all’indirizzo di Traykov. A vigilare sulla sicurezza, i carabinieri di Pordenone, coordinati dal comandante di stazione Mirko Moras.

L’imputato è stato condannato a 6 anni per l’omicidio stradale plurimo e le lesioni subite dalle bimbe di Sara e dai genitori di Jessica e a 1 anno di reclusione invece per l’omissione di soccorso e la fuga dopo l’incidente.

Il giudice ha disposto provvisionali subito esecutive di 35 mila euro ciascuno ai genitori di Jessica, tutelati dall’avvocato Enrico D’Orazio, e al papà di Sara, assistito dall’avvocato Alessandra Nava; di 25 mila euro per i nonni; di 20 mila euro per lo zio di Sara (tutti e tre assistiti da Nava).

Non è stata concessa alcuna provvisionale alla mamma di Sara in quanto il giudice non ha ritenuto che il legame familiare fosse stato duraturo. Il gup non ha riconosciuto l’aggravante della guida in stato di ebbrezza. Motivazioni fra 15 giorni.

Traykov è stato sottoposto all’alcoltest la prima volta alle 22.29, circa 3 ore dopo l’incidente, avvenuto alle 19.40 in A28 ad Azzano Decimo. Alle 00.28 gli sono stati fatti i prelievi in ospedale. L’imprenditore è stato rintracciato dalla squadra mobile e dalla polstrada a casa sua a Pordenone alle 21.50.

La consulenza tecnica affidata dal pm Federico Facchin all’ingegner Pierluigi Zamuner ha accertato che Traykov viaggiava a 180 chilometri orari al volante di una Land Rover freelander quando ha tamponato la Fiat Panda a bordo della quale viaggiavano le cugine e le bimbe di Sara.

L’impatto è stato così violento da scagliare la Panda a 125 metri di distanza, mentre la Land Rover si è capovolta, ha urtato l’auto dei genitori di Jessica, Alain Fragasso e Barbara Rizzotto, e si è fermata di traverso 225 metri dopo.

«La sentenza ci lascia abbastanza soddisfatti – ha dichiarato l’avvocato Gianni Massanzana, che con il collega Loris Padalino assiste Traykov –. L’aver tolto l’aggravante della guida in stato di ebbrezza ha per certi versi ridimensionato lo spessore criminale della condotta dell’imputato, che pure rimane».

Il legale ha aggiunto che «Traykov è rimasto molto colpito dal modo garbato e rispettoso che gli è stato riservato dal giudice. Si è sentito giudicato con serenità, dopo tutto il clamore mediatico».

«La sentenza, per quanto pesante, dà conto della volontà del giudice di trovare un giusto equilibrio tra i diritti delle persone offese e quelli dell’imputato – ha concluso Massanzana – e non si è posta come obiettivo quello di soddisfare appetiti forcaioli, che spesse volte sono più proclamati da soggetti estranei al processo piuttosto che dalle stesse persone direttamente coinvolte».