CIVIDALE. Di precedenti non ce ne sono. Il cividalese Luigi Ferraro, già in forza all’8° Reggimento alpini di Cividale, sarà il primo a percorrere a piedi, da parte a parte, il deserto lavico dell’altopiano centrale islandese, in una traversata nord/ovest – sud/est letteralmente in mezzo al nulla.

Totale 360 chilometri: «pochino», per i suoi parametri (nel carnet del “camminante”, come ama definirsi, spiccano i 1.400 km macinati in Giappone, sulla via degli 88 templi dell’isola di Shikoku), ma la durezza del percorso, battuto incessantemente da un vento fortissimo e scandito da parecchi guadi, compensano ampiamente la distanza “contenuta”.





Non c’è un itinerario escursionistico, sulla spianata inesorabilmente grigia dell’altopiano: nessuna struttura, nulla per ripararsi, temperatura oscillante fra i 4 e i 14°C. E unico punto di riferimento, per orientarsi, sono tre ghiacciai dai nomi quasi impronunciabili, Hofsjokull, Eyjafjallajokull e Myrdalsjokull.

In questa landa desolata, dove la fissità del paesaggio è tale che pur avanzando si ha la sensazione di essere sempre fermi nello stesso punto, Ferraro – che parte oggi dalla città ducale – si muoverà con il suo zaino da 14 chili, che gli farà da “casa” per i 15/18 giorni stimati per la percorrenza: ci ha stivato tenda, viveri, vestiario e kit d’emergenza.



«Dipenderà molto dal meteo, estremamente variabile», dice il thru-hiker (alias chi percorre da un capo all’altro un tracciato molto lungo), spiegando che sono frequenti le nevicate o piogge destinate a protrarsi per giorni, con conseguente drastico calo delle temperature.

Altra incognita sarà rappresentata dai guadi, almeno una quindicina: quelli, spiega Ferraro, andranno “testati” sul posto, perché non è possibile capire dove sia meglio attraversare se non in loco.

«Partirò dal fiordo di Akureyri – spiega l’alpino –, dopo essermi rifornito di carburante per alimentare il mio fornellino.

Raggiungerò il fiume Eyjafjardara, per poi salire sulla catena montuosa degli Hàlendiò, preludio all’altopiano Sprengisandsleiò, formato da roccia sbriciolata che oscilla tra le tinte del marrone e del grigio scuro». Questo panorama “immobile” lo accompagnerà per i primi 280 km: «Questione di testa», dice il cividalese in risposta alla domanda se non tema monotonia ambientale e totale solitudine.

Del resto senza una ferrea volontà non avrebbe certo portato a compimento le altre imprese estreme che lo hanno reso celebre in Friuli e ben oltre: ruppe il ghiaccio con la traversata della Spagna; seguirono Portogallo, Giappone, la catena montuosa che parte da Capo Nord e divide Norvegia e Svezia e – ultima avventura, con breve anticipo sul Covid – Groenlandia. E già prima dell’arrivo in Islanda Ferraro, incontenibile, ha in testa il prossimo obiettivo: «Himalaya».