Perde il controllo dell’auto che si cappotta e finisce fuori strada: ferita una donna

LATISANA. Poco dopo le 7.30 di martedì 28 gennaio, la conducente di una Opel Corsa, per cause ancora in corso accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada.

La macchina si è cappottata e la conducente è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. É successo a Latisana, in via Lignano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Latisana per tutti i rilievi.

La donna è stata soccorsa e trasportata in elicottero all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita