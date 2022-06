Le persone dislessiche sono geniali e hanno una marcia in più. È la scuola che non sa riconoscere le vocazioni

Un nuovo studio ha dimostrato che le persone dislessiche hanno menti geniali e creative, portate per l'esplorazione e le novità. "Se la scuola riconoscesse la loro vocazione, potrebbe valorizzarne i punti di forza anziché continuare a stigmatizzarli"

UDINE. È miope considerare la dislessia - ovvero la difficoltà nella lettura e comprensione di un testo - come null'altro che un deficit: la mente dislessica è frutto di una specializzazione avvenuta durante l'evoluzione che ha portato una percentuale di persone ad avere un cervello più adatto all'esplorazione e all'innovazione.

I sistemi scolastici attuali, scrive Giuliano Aluffi su Repubblica, ignorando questa predisposizione, non valorizzano le diverse abilità dei dislessici, che rischiano di perdersi per strada e non sviluppare appieno il loro potenziale.