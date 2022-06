Brucia nella stufa la legna con la vernice, la vicina si ammala e fa denuncia: condannato in Cassazione

LATISANA. Un odore acre, persistente. Che penetra nelle narici e rende difficoltoso il respiro. Fino a compromettere le vie aeree. Emanuela Zanelli ha sopportato per anni. Poi, quando è stata costretta a ricorrere alle cure mediche, ha deciso di denunciare il vicino di casa: quel fumo nero pece arrivava dal comignolo dell’abitazione di Fausto Plotti, condannato in via definitiva a una sanzione di 3 mila euro e accusato di aver bruciato nella stufa il materiale non adatto alla combustione, probabilmente scarti della lavorazione del legno, in parte trattato.