POLCENIGO. Stava smontando un tendone all’esterno del locale, che l’aveva utilizzato per ospitare i festeggiamenti di un matrimonio nel fine settimana, ma mentre operava sulla scala ha perso l’equilibrio ed è rovinato al suolo, cadendo da un’altezza di circa due metri: l’uomo, 45 anni, operaio romeno della Marcolin covering, residente a Porcia, se l’è vista davvero brutta. Ora si trova ricoverato all’ospedale di Udine con un serio trauma cranico, ma non è in pericolo di vita.

L’infortunio