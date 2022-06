Covid in Fvg: 1.382 nuovi contagi, non si registrano decessi: 7 le persone ricoverate in terapia intensiva

UDINE. In Friuli Venezia Giulia, su un totale di 6.556 test e tamponi eseguiti, sono state 1.382 le positività al Covid 19 registrate nella giornata di mercoledì 29 giugno. Nel dettaglio, su 2.779 tamponi molecolari sono stati rilevati 234 nuovi contagi, mentre sugli altri 3.777 test rapidi antigenici realizzati sono stati riscontrati ulteriori 1.148 casi.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7 (una in meno rispetto alle 24 ore precedenti) mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 155 (quattro in meno rispetto a martedì 28 giugno).

Nel bollettino regionale sul Covid di mercoledì 29 giugno non si registrano decessi. Il numero complessivo delle persone decedute dall’inizio della pandemia resta quindi 5.153, mentre nello stesso periodo in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 399.468 persone.