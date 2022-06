Dopo la separazione il loro figlio era stato affidato al padre, lei va a trovarlo e se lo porta in Romania: condannata a due anni

PORDENONE. Entrambi romeni, si conoscono in patria, decidono di cercare fortuna all’estero, hanno un figlio. Poi la coppia si separa, il bambino viene affidato al papà, lei va a trovarlo e se lo porta via, nel suo Paese d’origine: accusata di sottrazione internazionale di minore, mercoledì 29 giugno la donna è stata condannata a due anni di reclusione dal giudice monocratico del tribunale di Pordenone Francesca Ballore, che le ha inoltre tolto per lo stesso periodo di tempo la potestà genitoriale.

La