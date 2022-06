Non solo sintomi generalmente meno gravi, anche se ben evidenti, rispetto alle altre varianti come Delta ma anche una durata più breve dell'infezione. Via via che Omicron 5 contagia più persone si capiscono meglio alcune sue caratteristiche. Tra queste, appunto, ci sono tempi in cui arriva la negativizzazione, più rapidi anche rispetto a sottovarianti della stessa Omicron.

Leggi anche