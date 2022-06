Pioggia per tutta la notte in montagna, frane a Forni di Sopra: nella mattinata chiusa la statale 52 per uno smottamento

FORNI DI SOPRA. Mattinata di disagi, quella di mercoledì 29 giugno, per chi aveva deciso di percorrere il passo della Mauria e le zone di confine con il Veneto. A causa di uno smottamento causato dalle precipitazioni straordinarie cadute nelle notte e al mattino la strada statale 52 è rimasta chiusa all’altezza di località Cridola, tra il comune di Forni di Sopra e il valico che porta in Cadore.

Ripristinato il traffico già nel primo pomeriggio verso le 15.30, grazie all’intervento di Fvg strade de delle ditte esterne che lavorano a supporto dell’ente di gestione della tratta, è stato prontamente rimosso il materiale roccioso che aveva invaso le corsie.

Nessun danno segnalato eccetto il contrattempo dell’interruzione temporanea del traffico. «Le opere fatte per Vaia hanno tenuto bene – ha osservato il sindaco di Forni di Sopra Marco Lenna, uscito sul campo per il ripristino della viabilità -, i cedimenti odierni evidenziano i punti ancora fragili e le aree su cui bisognerà rafforzare argini e canalizzare le acque, soprattutto in quota. La frana dal Cridola non ha creato danni a persone o abitazioni e questo è l'aspetto prioritario. Bisognerà ora intervenire sul demanio sciistico danneggiato e sulle baite. Ulteriore segnale che i fiumi vanno puliti e manutenti».

Pochi km distante in linea d’aria, stessa sorte per la Provinciale 619 di Vigo di Cadore, tra Sella Campigotto/Sella Razzo, al confine con il comune di Sauris, chiuse dall’ente gestore Veneto Strade che ha poi provveduto a ripristinare la percorribilità e controllare la tratta. «Queste strade – aggiunge Lenna – sono suscettibili ai disagi dovuti agli eventi metereologici straordinari e l’unico rimedio rimane la prevenzione attraverso progettualità efficaci. Sarà cura nostra e della Protezione civile eseguire un’ispezione sul territorio e segnalare eventuali criticità».