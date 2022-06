Topi davanti ai tavolini dei bar a Udine, residenti e commercianti chiedono l’intervento del Comune

La denuncia arriva da via Zoletti: un ratto è anche riuscito a entrare in uno dei locali

La titolare del bar Milanese, Clara Lauritano, e un ratto ripreso in via Zoletti, a Udine

UDINE. Ormai, in via Zoletti, la strada che collega viale Ungheria a via Aquileia, sono diventati “ospiti fissi”, seppure sgraditi. Tutte le mattine passano indisturbati, poco distanti dai clienti seduti ai tavolini esterni dei locali. La presenza dei topi non è certo passata inosservata agli occhi dei residenti, che ora chiedono un intervento urgente da parte del Comune.

Nel pomeriggio di martedì 28 giugno, poco dopo le 16, un ratto è addirittura entrato all’interno del bar Milanese, in via Aquileia, incurante della presenza di persone.