Scontro con un furgone, l’auto si cappotta: conducente trasportato in ospedale

LIGNANO. Scontro tra un'automobile e un furgone, per cause ancora da accertare, attorno alle 7 di mercoledì 28 giugno, a Lignano, in via Latisana.

Uno dei due mezzi coinvolti, in seguito all'urto, si è cappottato. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi.

Una persona è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine. Ci sono stati rallentamenti al traffico veicolare per consentire le operazioni di soccorso.