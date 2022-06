CAMPOFORMIDO. Scontro tra due automobili, per cause ancora da accertare, in via Gonars, a Basaldella. È successo poco prima delle 15 di mercoledì, 29 giugno. Il conducente di una delle due macchine coinvolte ha terminato la sua corsa contro un muro.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Udine in ambulanza. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale per i rilievi. Ci sono rallentamenti al traffico veicolare.