Abbattuti dieci alberi al collegio Uccellis, i cittadini protestano e il commissario replica: «E’ a rischio la stabilità del muro»

UDINE. Il rifacimento del muro di cinta dell’educandato Uccellis, in viale della Vittoria, sta scatenando la protesta di un gruppo di cittadini, indignati per il taglio di una decina di alberi attorno al perimetro della scuola (4 di queste piante si trovano nella parte esterna all’educandato, quella a ridosso della strada).

Ma il commissario dell’Edr, l’Ente di decentramento regionale che ha sostituito la Provincia, Augusto Viola, chiarisce: «Il nostro compito è mettere in sicurezza il tratto di cinta muraria che va da via Giovanni da Udine a via Santa Chiara.

Gli