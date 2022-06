UDINE. Non si tratta di una chiusura vera e propria, visto che il locale riaprirà sotto una nuova veste dal mese di settembre. Ma lo storico nome Folegotto di via Vittorio Veneto non sarà più associato a quello di una pasticceria e di un bar. Diventerà un negozio di oggettistica e di prodotti confezionati.

Una svolta decisa dopo 136 anni, visto che l’attività Carli-Folegotto risale al 1886.