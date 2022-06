Finita la fuga dell’autore della sparatoria di Bibione: è stato arrestato dopo una telefonata a conoscenti

VENEZIA. Artur Haxhiu, 52 anni, l’albanese ricercato per aver ferito tre persone lunedì 27 giugno, a Bibione, è stato arrestato a San Michele al Tagliamento dove era arrivato in corriera da Lignano. Durante il viaggio di rientro ha telefonato a dei conoscenti che hanno avvisato i carabinieri. Finisce così una caccia all’uomo durata quattro giorni.

Leggi anche Litigio per motivi di lavoro, estrae la pistola e spara: tre persone ferite a Bibione, in ospedale un sessantenne di Latisana

Lunedì scorso Haxhiu ha sparato con una pistola in faccia ad un connazionale e ad altre due persone. Pistola per la quale non aveva alcun porto d’armi. Uno dei feriti rischia di morire. Le ricerche del latitante hanno impegnato un centinaio di uomini, fino all’epilogo di stamattina.