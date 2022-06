Incidente sulla provinciale 49, accorrono ambulanza e l'elicottero del 118

BUJA. Scontro tra due automobili, attorno alle 7.30 di giovedì 30 giugno, a Buja, sulla strada provinciale 49, lungo la Osovana, all'incrocio con via Neveons, all'altezza del bar Zanzibar. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute per ricostruire l'accaduto.

La centrale Sores di Palmanova ha subito inviato sul posto un'ambulanza e anche l'elicottero del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e ripulito la carreggiata dai detriti. Ci sono rallentamenti al traffico veicolare per consentire i soccorsi in sicurezza.