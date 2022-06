ROVEREDO IN PIANO. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti, poco prima delle 22 di mercoledì 29 giugno, a Roveredo in Piano, all'incrocio tra Via Pionieri dell'aria e Via Ungaresca dove due vetture si sono scontrate.

I pompieri di via Interna, in collaborazione con i colleghi della vicina base Usaf, hanno supportato il personale sanitario giunto con due ambulanze per soccorrere i cinque occupanti, uno dei quali ha riportato lievi ferite ed è stato trasferito all'ospedale di Pordenone.