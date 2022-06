MARTIGNACCO. Due automobili, per cause ancora da accertare, si sono scontrate, alle 6.45 di giovedì 30 giugno, in via Spilimbergo, a Martignacco. Una delle due vetture, in seguito all'urto, piuttosto violento, si è ribaltata su un fianco.

Una persona è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. Sul posto il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi.