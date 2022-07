Caronte non molla la presa: caldo opprimente e temperature fino a 37°, ma dalla prossima settimana previste piogge abbondanti

UDINE. Caronte si rinforza e torna prepotente su tutta l’Italia riportando temperature fino a 38-40 gradi. Il caldo sarà opprimente, asfissiante e decisamente insopportabile, ma dalla settimana prossima sono previsti un calo delle temperature e piogge abbondanti. Da mercoledì 6 luglio il probabile cedimento di Caronte dovrebbe favorire un calo termico e temporali sparsi al Nord, anche in Pianura padana.

L’aria più fresca ed instabile in arrivo dall’Atlantico scivolerà poi verso il Centro nella giornata successiva e arriverà anche al Sud dove potrebbe causare anche delle piogge persistenti. Il weekend tra l’8 ed il 10 Luglio potrebbe essere addirittura caratterizzato da maltempo diffuso al Sud e su parte delle regioni del medio Adriatico.

Ma veniamo a questo fine settimana. Dopo i temporali degli ultimi giorni, Caronte è in arrivo anche al Nord, le temperature in Pianura padana toccheranno i 38-39° all’ombra fino a martedì con un alto tasso di umidità. Al Centro ed al Sud, come è successo negli ultimi giorni, il termometro sfiorerà i 45 gradi o addirittura li oltrepasserà. Nel dettaglio: venerdì 1 al Nord soleggiato e molto caldo con temporali sulle Alpi orientali. Al Centro soleggiato e molto caldo. Al Sud continua una fase decisamente rovente con picchi oltre i 40 gradi.

Sabato 2 al Nord soleggiato e molto caldo. Al Centro sole e caldo intenso eccezionale con valori di nuovo sui 40 gradi. Al Sud dominio di Caronte con solleone e caldo opprimente. Domenica 3 al Nord soleggiato e molto caldo, qualche temporale di calore sulle Alpi. Al Centro sole e caldo intenso eccezionale con valori sui 40 C. Al Sud solleone e caldo opprimente. La tendenza: caldo ad oltranza con temperature nordafricane e condizioni di disagio su tutta l’Italia almeno fino a martedì 5 Luglio.

In Friuli Venezia Giulia in particolare, stando alle previsioni dell’Osmer, venerdì 1 dal primo pomeriggio sulla zona montana saranno probabili rovesci sparsi e qualche temporale, specie verso il Cadore. Anche su pianura e costa, nel pomeriggio, sarà possibile qualche temporale, specie ad ovest. Dalla sera tempo più stabile. Non si esclude la possibilità di qualche temporale localmente forte.

Sabato 2 su tutta la regione cielo sereno. Farà molto caldo, con temperature che toccheranno i 35 gradi. In montagna tempo stabile, con la possibilità di qualche locale annuvolamento.

Caldo opprimente anche domenica 3: il termometro potrebbe toccare i 36 gradi, addirittura i 37 il giorno successivo, lunedì.