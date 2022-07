Gli uomini della Guardia di finanza hanno sequestrato beni per 444 mila euro

SAN DANIELE. Le indagini sui rapporti tra Luciano Donadio, 56 anni, considerato il boss del clan dei casalesi del Veneto orientale, e alcuni imprenditori veneti, trentini e friulani, avrebbero portato le Fiamme Gialle a scoprire una truffa per realizzare un impianto di biogas in Friuli. L’operazione ha consentito il sequestro di beni per 444 mila euro.

Otto persone, tra cui tre imprenditori friulani, un trentino e quattro veneti, sono indagate.