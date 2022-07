Il Messaggero Veneto è il primo sito di informazione in Friuli: ad aprile registrati 903 mila utenti unici

UDINE. Il Messaggero Veneto è il primo sito di notizie online del territorio e conquista, mese dopo mese, la leadership di utenti unici tra i siti di informazione del Friuli. Il dato, diffuso dall’ultimo report di Audiweb (l’organismo “super partes” che rileva e distribuisce i dati di audience di internet in Italia) fotografa la situazione dell’informazione online in Friuli Venezia Giulia e compara il nostro quotidiano con gli altri attori che si muovono sullo stesso scenario regionale.

Nel solo mese di aprile - l’ultimo dato a disposizione della rilevazione Audiweb - al Messaggero Veneto vengono attribuiti 903 mila utenti unici nel mese medio, in costante aumento e con una crescita importante nel periodo della pandemia (950 mila utenti unici nel mese di marzo 2021 quando eravamo alle prese con la zona rossa e le restrizioni Covid).

Ad arricchire questo dato c’è il confronto con gli altri siti di informazione locale: il Messaggero Veneto è largamente il sito di informazione locale con più audience. Sempre nella rilevazione Audiweb, nel mese di aprile, gli altri attori che si muovono sul mercato regionale hanno registrato questi dati: Il Friuli ha raggiunto quota 172 mila utenti al mese, seguita da Friuli Oggi, con 137 mila accessi, e UdineToday (113 mila).

Andando a ritroso con i dati, nel mese di marzo 2022, la situazione appare pressappoco identica, con una leggera crescita di UdineToday che registra 236 mila utenti unici al mese, Friuli Oggi 219 mila e Il Friuli 142 mila. Il Messaggero Veneto, per lo stesso periodo di rilevazione, ha raggiunto quasi il milione di utenti (973 mila a marzo).

Non è possibile comparare i numeri dei siti sopra citati con il Gazzettino: il quotidiano veneziano, che fornisce solo un dato complessivo di tutte le edizioni e non uno spaccato sul locale.

Gli utenti giornalieri

Anche sui dati giornalieri il Mv registra numeri in crescita. A febbraio 2022, con lo scoppio della guerra in Ucraina, sono stati 180 mila gli accessi in media al giorno al sito. A marzo e ad aprile gli utenti unici hanno toccato quota 137 mila. Le novità Motore dell'informazione digitale del Messaggero Veneto è il suo sito che da metà luglio si rinnova con una nuova grafica (più leggibile e funzionale soprattutto da cellulare) e tanti contenuti per i nostri lettori. Oltre alle consuete newsletter e canali tematici (Green&Blue, Italian Tech, Moda&Beauty, Salute, Gusto), ad arricchire l’offerta ci saranno contenuti premium riservati agli abbonati e nuovi contenuti come gli speciali multimediali e le guide con approfondimenti locali. Una novità tra tutte: gli audioarticoli e la ricca offerta di podcast ora presente all'interno della più ampia piattaforma di gruppo "One Podcast", che fanno del gruppo Gedi il più grande creatore e distributore di contenuti originali di informazione podcast in Italia.