Svolta nelle ricerche dell’ingegnere scomparso sul Matajur: nel suo computer trovate le mappe del tragitto che voleva percorrere

PULFERO. Proseguono, purtroppo senza esito, le ricerche per Gianpaolo Baggio, il 31enne ingegnere che vive a Prestento di Torreano di cui non si hanno più notizie da sabato 25 giugno, quando era partito da casa per percorrere un itinerario attrezzato di più di mille metri di dislivello che si innalza sul fianco più selvaggio del Monte Matajur: l’area è coperta da una fitta boscaglia.

Dopo aver setacciato l’intera area anche nella giornata di venerdì 1 luglio, i soccorritori torneranno al lavoro già dalle prime luci di sabato 2 luglio. A confermare che la zona in cui cercare sia proprio quella è stato, seppur indirettamente, lo stesso Baggio: dal computer dell'ufficio in cui il 31enne lavorava è infatti emerso che Baggio intendesse proprio percorrere la ferrata Palma al Matajur, perché aveva scaricato dati e materiali.

Sabato le ricerche si concentreranno sulle zone attorno a Stupizza e nuovamente lungo il Fiume Natisone, dove potrebbe essersi recato al rientro dal percorso per cercare refrigerio. Saranno nuovamente impegnati sul campo gli uomini del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e la Protezione civile.