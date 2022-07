Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro il muro di una casa: ferita la mamma, illesi i due figli

BRUGNERA. Mamma ferita, illesi i due bambini che si trovavano a bordo con lei. È successo verso le 14 di sabato 2 luglio quando una donna, alla guida di una Fiat Uno a bordo della quale si trovavano anche i due figli piccoli, per cause ancora da accertare ha improvvisamente perso il controllo del veicolo mentre stava procedendo da Pordenone verso Tamai, lungo la strada provinciale 25, a Brugnera.

Una volta fuori controllo il mezzo ha terminato la sua corsa andando a sbattere contro il muro di un’abitazione al civico 42. La conducente è rimasta incastrata nell’abitacolo e per liberarla è stato necessario l’intervento sul posto dei vigili del fuoco. Illesi i due bambini, che sono stati tuttavia imbracati sull’ambulanza che ha trasportato la loro madre in ospedale per gli accertamenti del caso. La dinamica dell’incidente è al vaglio dell’aliquota radiomobile di Sacile.