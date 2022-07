Covid in Fvg: 1.715 nuovi contagi e nessun decesso, scendono a 6 i ricoveri in terapia intensiva

UDINE. Sono 1.715 i nuovi contagi registrati in Friuli Venezia Giulia nella giornata di sabato 2 luglio, con il bollettino regionale sul Covid che non registra decessi. Nel dettaglio sono stati in totale 7.530 i test eseguiti, tra tamponi molecolari e tamponi antigenici (i casi di positività riscontrati sono rispettivamente 384 e 1.331), in aumento rispetto alle 24 ore precedenti, quando erano state 1.558 le nuove positività al coronavirus.

Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono invece a 6 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 157.

Come detto non sono stati registrati decessi in regione. Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia resta quindi fermo a 5.156, con la seguente suddivisione territoriale: a Udine 2.417, a Gorizia 473, a Trieste 1.293, a Pordenone 973. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 5 a seguito di 2 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo (1 caso relativo alla provincia di Gorizia e un caso relativo alla provincia di Pordenone) e di 3 test positivi rimossi dopo revisione dei casi (1 caso relativo alla provincia di Trieste, 1 a quella di Udine e uno di Pordenone).