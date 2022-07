Erano in vendita a “Pordenone Antiquaria”: restituite al Messico tre preziose statuette delle culture Maya e Remojadas

PORDENONE. A portare sulla strada giusta i carabinieri erano stati i controlli effettuati durante la manifestazione fieristica di settore “Pordenone Antiquaria 2017”, svoltasi appunto a Pordenone. Da lì, infatti, erano partite le indagini per risalire alle destinazioni prese dai tre oggetti: statuette in terracotta di epoca precolombiana, una riconducibile alla civiltà Maya (VI-X secolo d.C.) e due alla cultura Remojadas (III-VII secolo d. C.), di provenienza messicana. Le opere scultoree sono state restituite, nella giornata di venerdì 1 luglio, all’ambasciatore messicano a Roma, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, da parte del comandante dei carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc), generale Roberto Riccardi.

Un’operazione lunga e complessa quella condotta dal Nucleo Tpc di Udine, che aveva inizialmente permesso di risalire alla vendita di due dei tre manufatti, individuata dai militari del reparto specializzato dell’Arma presso un esercente di settore proveniente dal Lazio e immediatamente sequestrati in qualità di reperti di natura archeologica mesoamericana.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Pordenone, avevano poi consentito di sequestrare, a carico di un privato residente a Verona, ritenuto in buona fede, il terzo manufatto che era stato acquistato proprio nel corso della fiera pordenonese e, nel contempo, di individuare la persona residente a Milano da cui l’antiquario si era rifornito.

La genuinità e l’origine archeologica dei beni sequestrati hanno trovato una conferma preliminare nell’expertise effettuato dai funzionari del Museo delle Civiltà Luigi Pigorini di Roma, interpellati dal Nucleo Tpc di Udine.

L’operazione si è conclusa con il deferimento in stato di libertà all’autorità giudiziaria pordenonese di due persone e l’assegnazione delle tre statuine alle autorità messicane competenti che, attivate dal Comando Tpc attraverso l’Instituto Nacional de Antropología e Historia, le avevano riconosciute come beni appartenenti proprio patrimonio archeologico, rivendicandone la proprietà e la restituzione.

Il ritorno a casa dei preziosi reperti archeologici garantisce la ricomposizione dei percorsi storici e culturali del Paese centroamericano e costituisce un’ulteriore prova della collaborazione consolidatasi, nel corso degli anni, tra il Comando carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e le autorità messicane nel settore della tutela del patrimonio culturale.