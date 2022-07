PULFERO. Vedeva gli elicotteri che sorvolavano la zona in cui era caduto. Sapeva che lo stavano cercando e per questo si sbracciava. Non si è mai arreso Gianpaolo Baggio. «Non ho mai perso la pazienza e non ho mai avuto paura né ho perso le speranze che qualcuno mi trovasse», ha dichiarato.

«Sono riuscito a sopravvivere grazie a un rigagnolo che ha creato una piccola pozza d’acqua e anche se era un po’ sporca, la bevevo.