Jova Beach Party, a Lignano c’è anche Morandi

LIGNANO. «Oggi cominciamo». Parole che si portano dietro un senso di liberazione quelle che Jovanotti ha affidato al suo profilo Facebook da oltre 2,8 milioni di Follower, prima di tuffarsi nell’ultima seduta di prove prima del Jova Beach Party, in programma tra oggi (sabato 2 luglio, con inizio alle 15) e domenica 3 luglio sulla spiaggia Bella Italia Efa di Lignano.

«In tanti momenti degli ultimi tempi è sembrata un’impresa impossibile eppure ci siamo, ci siamo, siamo qui, abbiamo tutto pronto e oggi alle 14 cominciamo il nuovo Jova Beach Party, stasera si va avanti fino a mezzanotte. La più grande festa mobile mai fatta in Italia e unica al mondo per quello che porta in scena», prosegue il cantante nel suo post energizzante.

«Non è la grandezza la cosa importante, però, è l’energia, l’esperienza di condivisione e connessione con gli elementi, tutto nato intorno al desiderio di un grande salto in avanti verso qualcosa di nuovo e insieme ancestrale. In fondo il rock’n’roll è proprio questo e per questo ci piace tanto: ballare sul confine tra la natura umana più profonda e la scoperta di ciò che non ha ancora un nome. Venitevi a divertire!!! gettatevi in questa figata, vi aspettiamo!».

Jovanotti superstar, ma non da solo. Mai da solo. Con lui, sul palco, sono attesi tanti ospiti, colleghi e amici, a cominciare (a sorpresa) da quel Gianni Morandi che, dopo gli applausi raccolti in coppia a Sanremo, ha raccolto un’ovazione anche a Lignano, quando è salito sul palco per provare un nuovo duetto con Jovanotti dopo quello del Festival.

Jovanotti e Morandi di nuovo insieme, insomma. Pronti per ri-cantare “Apri tutte le porte” e accendere una festa in una Lignano già di suo rovente.