Rimborsi contestati, l’arbitro Giacomelli cacciato dalla serie A. Il legale: «Facciamo ricorso»

TRIESTE. Non ci sarà Piero Giacomelli nello scacchiere degli arbitri delle prossime serie A e B. A definirlo, il triplice fischio squillato dalla Commissione arbitri nazionale che nel disporre l’organico per la prossima stagione ha “tagliato” 7 fischietti, due dei quali per l’adozione di provvedimenti disciplinari.

Tra questi c’è il direttore di gara triestino, 45 anni il prossimo 11 novembre, di fronte al quale non è stata digerita la questione dei rimborsi che avevano già portato ad una sospensione di quattordici mesi (poi ridotti a tredici) comminata dalla Commissione disciplina nazionale dell’Aia alle porte di marzo.

Ciò