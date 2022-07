Ritrovato vivo l’escursionista scomparso da una settimana sul Matajur, il racconto dei soccorritori: «Ha detto di aver patito il freddo di notte»

Il recupero in elicottero di Gianpaolo Baggio (a destra in una foto recente), l’ingegnere di 31 anni di Prestento di Torreano di cui non si avevano notizie da sabato 25 giugno

PULFERO. Escoriazioni in varie parti del corpo, disidratato, ma miracolosamente vivo, dopo una settimana in bilico su uno sperone roccioso, senza acqua né cibo.

A otto giorni di distanza da quando, sabato 25 giugno, aveva imboccato il sentiero della via ferrata Palma, sul Matajur, senza fare più ritorno a casa, l'ingegner Gianpaolo Baggio, il 31enne di Gonars residente a Prestento di Torreano -, che decine di persone hanno cercato senza sosta da domenica scorsa, è stato ritrovato, in vita, appunto, e per giunta in buone condizioni, tanto che è riuscito a scendere con le proprie gambe dall'elicottero che lo ha tratto in salvo.

Lo sviluppo, ormai insperato, è arrivato nella mattinata di sabato 2 luglio: il team dei soccorritori aveva deciso di perlustrare con l'elicottero dei vigili del fuoco di Venezia una zona particolarmente impervia, che proprio per le sue condizioni non era stato possibile raggiungere a piedi. E proprio lì è stata notata dall'alto la sagoma dell'escursionista, adagiato su un roccione, in un dirupo nel quale era scivolato e da cui non c'era alcuna possibilità di muoversi, per risalire.

Non era distante dalla via Palma, per quanto si fosse un po' discostato dall'itinerario, forse perché in possesso di una mappa non aggiornata. Nella caduta aveva perso lo zaino, dunque anche il cellulare: per sette interminabili giorni è rimasto lì, senza nulla a dargli sostentamento. «Ha detto di aver patito il freddo, di notte», racconta il caposquadra Amadio Pittoni, dei vigili del fuoco di Udine, che ha coordinato le operazioni di ricerca. Il giovane aveva semplicemente qualche graffio: non appena sceso dall'elicottero, è stato caricato in ambulanza e trasferito all'ospedale di Udine per tutta l'assistenza e gli accertamenti necessari.

«Un miracolo. Non so come altro definire questo epilogo, un regalo immenso arrivato quando ormai le speranze si stavano spegnendo», è il commento-fotocopia, pur a distanza, del sindaco di Pulfero, Camillo Melissa, e di quello di Gonars, Ivan Boemo, che hanno seguito incessantemente le attività e il cui pensiero, adesso che tutto è finito per il meglio, va alle forze del soccorso, professioniste e volontarie, che per sette giorni hanno perlustrato in lungo e in largo il Matajur e anche il "dirimpettaio" monte Mia, nell'ipotesi che Baggio avesse cambiato idea all'ultimo momento sull'itinerario da seguire. «Grazie a tutti, dalle forze dell'ordine alla protezione civile, al soccorso alpino, ai volontari, tra cui i cacciatori della riserva di Pulfero», dicono i due sindaci, con la voce che trema per l'emozione fortissima di uno sviluppo insperato. Sul posto anche una squadra di volontari della protezione civile di Taipana, di cui ieri faceva parte pure la consigliera comunale Sonia De Simon: «Siamo tutti felicissimi, una notizia meravigliosa», commenta.