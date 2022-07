Dall’Ucraina al Friuli, violinista terrà un corso alla masterclass

Anastasia Kuzmyna ha dovuto lasciare Odessa per la guerra. Trascorrerà l’estate in Italia insegnando musica anche ad Anduins

Nel suo Paese, oggi martoriato dalla guerra, è una star. Per le ragazze e i ragazzi che a fine mese potranno averla come docente è un privilegio unico. Fervono i preparativi alla Scuola di musica dell’associazione Santa Margherita di Anduins, con sede negli spazi messi a disposizione nel centro di aggregazione giovanile intitolato a “Padre Marco d’Aviano” da don Italico José Gerometta, parroco della Val Cosa-Val d’Arzino, per la masterclass estiva di strumenti ad arco che si svolgerà da giovedì 21 a domenica 24 luglio e che registra già il tutto esaurito.



«Durante la masterclass estiva – fanno sapere dalla Scuola – avremo il piacere e onore di avere con noi la maestra di violino Anastasia Kuzmyna. A causa della situazione nel suo paese natale, l’Ucraina, trascorrerà l’estate in Friuli, e sarà molto felice di seguire i nostri ragazzi durante la masterclass».



Anastasia Kuzmyna si è laureata in violino al Conservatorio Nezhdanova di Odessa. Dal 2011 lavora come insegnante di violino per i bambini, sia al liceo musicale sia al conservatorio di Odessa. Laureata e vincitrice di concorsi internazionali, nel 2017 ha fondato il suo corso di “Storia del suono violinistico nei tempi antichi e contemporanei” all’accademia di Nezhdanova. Nel 2018 ha completato due anni di studio post-laurea al conservatorio di Odessa. È direttore di un quartetto classico.Una star di spessore internazionale che farà da docente d’eccezione agli allievi della scuola e a quelli provenienti da altre scuole di musica, che si ritrovano due volte l’anno, a luglio e a dicembre, per una quattro giorni di lezioni in cui suoneranno viola, violino e violoncello.

Gli allievi saranno seguiti sia individualmente sia in gruppo. Lo scopo è la preparazione di una serie di appuntamenti che si terranno in concomitanza con la festa della patrona di Anduins, appunto Santa Margherita.

È prevista l’ospitalità in famiglia per gli allievi: chi volesse muoversi con l’intera famiglia può alloggiare nelle strutture alberghiere convenzionate ad un prezzo vantaggioso.







