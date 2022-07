Esce per fare una corsa, ma non rientra: scattano i soccorsi. Era immobilizzato per una frattura

SAPPADA. Intervento del Soccorso alpino, a Sappada, in Borgata Lerpa da dove un uomo di nazionalità croata impiegato in un cantiere locale è uscito a fare una corsa e non ha fatto rientro al resort presso cui si appoggia.

I suoi colleghi, non avendolo visto rientrare e immaginando l'itinerario da lui seguito, sono andati a cercarlo e hanno sentito le sue grida di aiuto, rientrando di corsa a chiamare i soccorsi.

Il ferito si trovava bloccato da una frattura all'interno di una zona di alberi caduti dopo la tempesta Vaia. Cercando di scavalcare uno degli alberi, con un tronco di grandi dimensioni, l'uomo è caduto battendo forte un fianco e procurandosi la frattura di una caviglia.

Avendo nella caduta perso anche il cellulare era impossibilitato a muoversi e a chiedere aiuto. È stata attivata la stazione di Sappada del Soccorso alpino assieme alla Guardia di finanza di Tolmezzo, in totale si sono mobilitati undici tecnici in previsione di una eventuale indisponibilità dell'elisoccorso regionale.

Avendo compreso la zona in cui l'uomo si trovava si è cercato di prevedere un eventuale uscita dal dedalo di tronchi e piante con un ferito imbarellato. Per fortuna tale eventualità non si è verificata.

I tecnici comunque si sono portati il più possibile in alto con il mezzo fuoristrada e poi si sono mossi a piedi per coprire una distanza di circa 800 metri, 500 dei quali completamente ricoperti di tronchi caduti da superare con molta attenzione.

Una volta raggiunto il ferito, la squadra ha coadiuvato l'equipe dell'elisoccorso, sbarcata con il verricello sul posto, per aiutare a districare il ferito e a imbarellarlo.

L'uomo, sulla trentina, è stato portato direttamente in ospedale. A Sappada era arrivata anche l'ambulanza a eventuale supporto.