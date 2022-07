Fuoco nel cortile della scuola materna di Villa d’Arco a Cordenons

CORDENONS. Un incendio, di probabile origine dolosa, si è verificato attorno alle 23 di sabato 2 luglio, alla scuola dell’infanzia Poletti di Villa d’Arco a Cordenons.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Pordenone, raggiunti poi dai colleghi del distaccamento di Maniago, in via Portolana al civico 41, ha consentito di domare in fretta le fiamme, evitando che il fuoco si propagasse e generasse danni.

A prendere fuoco – ma si pensa a un atto deliberato – un bancale in legno dove si trovavano giochi per i bambini, apparentemente in disuso.

La scuola è rimasta aperta fino al 30 giugno, come tutte le materne, per cui l’incendio non ci sono problemi per il servizio. Restano da capire se, come è parso nell’immediatezza del fatto, l’episodio sia riconducibile a un atto di vandalismo .

Non sarebbe il primo registrato nel quartiere di Cordenons. Sabato sera, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati anche gli agenti del comando di polizia locale di Pordenone e Cordenons.