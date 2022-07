Il grazie dei genitori di Gianpaolo ai soccorritori: “Con professionalità e umanità hanno salvato nostro figlio”

La famiglia di Gianpaolo Baggio, il giovane di 31 anni disperso sul Matajur trovato vivo dopo una settimana, ha voluto ringraziare i soccorritori.

"Erano le 11 della mattinata di oggi, 2 luglio 2022 - scrivono il papà Lorenzo e la mamma Annamaria, le sorelle Agnese e Maria Pia, e i fratelli Giacomo e Matteo - quando è arrivata la fatidica telefonata dei carabinieri di Pulfero che annunciava il ritrovamento di Gianpaolo, disperso sul monte Matajur da sabato 25 giugno.

Nonostante la lunga permanenza all’addiaccio Gianpaolo era in buone condizioni di salute e di spirito quando è stato riportato a valle dai soccorritori".

"Non si può descrivere l’immensa gioia - hanno proseguito - che questa notizia ci ha portato, dopo sette lunghissimi giorni di spasmodica attesa. I nostri più vivi ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alle ricerche sia dalla parte italiana che da quella slovena, sia personale ufficiale che volontari: Soccorso alpino fvg (CNSAS), Soccorso alpino guardia di finanza (SAGF), Vigili del fuoco, Polizia locale di Udine, Carabinieri, Protezione civile, Elifriulia, Centro di cooperazione interforze thorlmagler, Soccorso alpino sloveno".

"La straordinaria preparazione, professionalità e umanità di queste persone - affermano - sono state per noi fin dai primi momenti una garanzia che niente sarebbe stato lasciato intentato per ritrovare il nostro Gianpaolo. Il loro lavoro è stato metodico, minuzioso e caparbio.

E’ stato un lavoro fatto con grande intelligenza ma anche con tanto cuore, ed è per questo che alla fine di questa vicenda non solo abbiamo riavuto Gianpaolo fra noi ma abbiamo anche avuto la riprova che è proprio il sentimento di reciproca fiducia fra gli uomini ad accendere quelle scintille che spesso producono miracoli".

"Ringraziamo inoltre tutta la comunità di Gonars e don Michele per le preghiere e l’affetto - dicono -. Ringraziamo i colleghi di lavoro di Gianpaolo per la loro vicinanza e collaborazione. Siamo riconoscenti alle autorità di Gonars, Pulfero e Torreano per il loro interessamento. In questa lunghissima settimana molte altre persone si sono adoperate in vario modo per starci vicino e dare una mano; non mancheranno certo occasioni per ricordarle e ringraziarle una ad una".