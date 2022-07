UDINE. Gas, energia, materie prime, carburanti, trasporti. Alla corsa dei prezzi di questi beni eravamo, purtroppo, abituati già da mesi, da prima della guerra in Ucraina.

Adesso, però, l’inflazione comincia a mordere anche il carrello della spesa.

L’indice ufficiale dice che a giugno siamo arrivati all’8% annuo, ma in realtà le associazioni di tutela, le categorie e i sindacati stimano che la corsa reale dei prezzi oscilli tra il 25 e il 30 per cento. Infatti in negozio soprattutto le carni, con aumenti fino al 34% su alcuni tagli più pregiati, i formaggi, il pesce, gli insaccati costano di più. Molto di più rispetto a prima.

E se stipendi e pensioni sono bloccati o quasi, i consumatori non sanno più come fare per arrivare a sbarcare il lunario. Una fetta sempre più consistente di persone si ritrova con i conti correnti in rosso, le bollette in sospeso, la necessità di risparmiare sul pieno della macchina.

E in questo contesto l’autunno fa paura. Cosa si può fare dunque per contenere gli aumenti? Provvedimenti strutturali, di lungo respiro, concordano associazioni e sindacato. Perchè la politica dei bonus, una volta esaurito il proprio effetto, fa tornare le cose al punto di partenza.

La presidente di Consumatori attivi, l’avvocato Barbara Puschiasis, ha fatto un rapido ma efficace “giro” in vari punti vendita della regione per toccare con mano l’inflazione.

«Un etto di prosciutto cotto oggi non lo si trova a meno di 2,2 euro l’etto, mentre lo scorso anno lo stesso insaccato si aggirava tra 1,5 e 1,8 euro l’etto a seconda delle varie marche e tipologie. Il formaggio latteria, che fino allo scorso anno si poteva trovare a 9,90 al chilo, attualmente non costa meno di 12 euro al chilo.

Per non parlare del pesce. La trota, molto comune in Friuli, dai 6,90 euro al chilo a cui eravamo abituati, adesso non la si trova a meno di 9.90 euro al chilo. La carne è aumentata del 34% circa rispetto ad un anno fa: se il roastbeef veniva venduto a 29,90 euro al chilo, oggi lo stesso taglio viene venduto a 34,90 euro al chilo.

Per non parlare delle farine, della frutta e verdura, dei surgelati. Ma nonostante questo i dati Istat parlano di un’inflazione su base annua dell’8%. Secondo il nostro Osservatorio è una dato irrealistico.

I cittadini stanno facendo i conti con bollette aumentate dal 2021 anche del 131% e con costi di carburanti che anch’essi non segnano battute di arresto. I soldi a fine mese non bastano mai, potendo stimarsi un aumento della spesa di oltre 3 mila euro a famiglia rispetto all’anno precedente.

Bisogna avere il coraggio di ammettere che gli aumenti della spesa corrente sono in media pari ad un +30% e non a un +8%. Se poi ci mettiamo nei prossimi mesi anche l’aumento dei tassi Bce e del costo di materie prime e gas sia per la siccità sia per il conflitto internazionale possiamo solo attenderci un aggravamento della situazione».



Nessuno ha la bacchetta magica, in particolare se ci si trova in situazioni eccezionali come questa.

«La soluzione? Difficile a dirsi - aggiunge l’avvocato Puschiasis - perché la situazione grave che ci troviamo a vivere è frutto di due variabili sulle quali a livello nazionale ben poco possiamo fare: la guerra in Ucraina e la siccità.

La terza variabile è la bolla speculativa. Su questa occorrono misure decise per colpire chi da questa congiuntura sta traendo grandi profitti.

Poi insitiamo perché si incentivi l’autoproduzione di energia da parte delle famiglie e si costruisca (anche se tardi) una economia veramente responsabile ed ecosostenibile. A nostro avviso molti bonus devono essere ripensati se non eliminati. Basta utilizzarli come mance elettorali.

Devono essere razionalizzati e finalizzati a sostenere il reddito di chi, nonostante si impegni, è in difficoltà. Purtroppo ove c’è un bonus c’è chi è più furbo del bonus. Si vedano due casi emblematici: le truffe e speculazioni sul 110% e l’aumento nei casi di incentivi auto tanto da renderli poco incisivi».