Ordinanza anti siccità: limite all’uso dell’acqua di 1.500 pozzi artesiani

SAN GIORGIO DI NOGARO. A sorpresa, il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pietro Del Frate, emana un’ordinanza per la limitazione dell’utilizzo dell’acqua potabile dei circa 1.500 pozzi artesiani, incaricando la polizia locale a vigilare.

I sindaci di Porpetto Andrea Dri e di Torviscosa Enrico Monticolo fanno sapere che non emetteranno ordinanze in quanto «non è un atto dovuto» e perché c’è il rischio che in caso di occlusione della fontana i cittadini citino il Comune per danni.

Il sindaco di Muzzana del Turgnano, Erica Zoratti, aspetta l’evolversi della situazione, mentre il nuovo sindaco di Cervignano del Friuli Andrea Balducci si riserva di intervenire nei prossimi giorni.

Del Frate, dunque, fa seguito al decreto-siccità, che il Governatore del Fvg Massimiliano Fedriga ha emesso il 23 giugno, e in cui dà incarico ai sindaci di «assumere tutte le opportune ulteriori iniziative, anche mediante emissione di apposite ordinanze, in generale al fine di garantire il risparmio idrico sul territorio di propria competenza».In regione ci sono 55 mila pozzi artesiani. Ed è il punto 4 del decreto di Fedriga, che agita i cittadini di San Giorgio in quanto testualmente cita: «È fatto obbligo di esercire il dispositivo di regolazione di flusso dei pozzi artesiani imposto dall’articolo 47 comma 3 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque al fine di effettuare il prelievo ai soli fini civili che, in base agli attuali tenori di vita della popolazione italiana, è limitato a 200 litri al giorno per abitante servito».

Limite, questo, che l’ordinanza di Del Frate non chiarisce se deve essere rispettato. Se applicata questa disposizione, la preoccupazione è legata al fatto che con 200 litri al giorno la fontana si insabbia.

L’ordinanza di Del Frate, testualmente ordina di «chiudere l’erogazione dell’acqua della fontana posta in piazza del Municipio; a tutta la cittadinanza di impiegare la risorsa idrica per scopi prevalentemente alimentari e igienico sanitari; alle industrie della zona industriale di provvedere a un uso consapevole e responsabile della risorsa idrica».



Informa che è possibile ridurre il consumo d’acqua, controllando i rubinetti, fare la doccia anziché il bagno; far funzionare lavatrice e lavapiatti a pieno carico; utilizzare rubinetti con dispositivo per il risparmio idrico; riciclare l’acqua per innaffiare le piante.

Come spiega il portavoce dei comitati Difesa ambientale Bassa Friulana e Giù le mani dalle fontane, Paolo De Toni, si tratta di «un atto non dovuto. Un’ordinanza in realtà di proforma che però colpevolizza i cittadini e assolve l’industria. Era meglio se il sindaco Del Frate avesse partecipato all’assemblea e riflettuto un pochino di più sul problema.

Altri sindaci non sembrano voler seguire la sua strada. Una delle prossima prove sarà l’acciaieria: dovrà pur spiegare alla popolazione l’impatto ambientale e sociale di questa presunta mega “acciaieria green” in primis che acqua utilizzerà».