UDINE. Inginocchiati a terra, alcuni sotto un ombrellone per ripararsi dal sole. In una mano un gessetto con cui realizzano delle opere d’arte, nell’altra il disegno che poi riproducono in strada.

E la “tela” su cui 16 Madonnari – così chiamati dalle immagini, soprattutto sacre e principalmente Madonne che sono soliti disegnare per strada – hanno realizzato i loro quadri è stata via Mercatovecchio.