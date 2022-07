Grandine e vento in Friuli, temperature in calo

UDINE. Grandine, forti raffiche di vento e pioggia intensa. Il maltempo, nel pomeriggio di martedì 5 luglio, ha interessato numerosi comuni del Friuli determinando anche un calo delle temperature.

All’opera per la caduta di alberi, rami e pali in campi e strade – in particolare nella zona del Cividalese e della Bassa – e per monitorare il territorio i vigili del fuoco e la Protezione civile.

Una violenta grandinata, dunque, si è abbattuta nelle zone di Nimis, Tarcento, Tavagnacco, Povoletto, Magnano in Riviera, Tricesimo, San Vito al Torre, Cervignano e Palmanova senza creare grossi danni.

Piogge intense – in alcuni casi con forti raffiche di vento – si sono abbattute sulla zona di Udine e dei comuni dell’hinterland con allagamenti di strade e di campi. Forte pioggia anche nella Bassa friulana.

A San Vito al Torre è stato chiuso il cavalcavia per la caduta di alcuni alberi. Anche a Strassoldo, frazione di Cervignano, una pianta ad alto fusto si è schiantata al suolo. Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione civile - i volontari del locale gruppo sono intervenuti Treppo Grande per un grosso ramo che occupa parzialmente la carreggiata in via Dei Laris – e i vigili del fuoco che hanno subito messo in sicurezza le strade evitando possibili criticità agli automobilisti.

Temporali sono previsti anche domani (in particolare nella zona della montagna per poi estendersi anche ad altre zone della regione), oggi invece come indicano le previsioni di Arpa Fvg, torna il bel tempo. La Protezione civile regionale aveva emanato un’allerta gialla per rischio di temporali forti su tutta la regione fino alla mezzanotte di martedì 5 luglio.