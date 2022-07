AZZANO DECIMO. Sarà interrogato nella giornata di giovedì 7 luglio il 51enne, residente in provincia di Pordenone, finito in carcere a Venezia per l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia a seguito della denuncia presentata da sua moglie. La misura cautelare, disposta dal gip di Trieste, è stata eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Azzano Decimo. L’indagato è assistito dagli avvocati Giuseppe Marù e Martina Piva.