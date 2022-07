Due auto si schiantano sulla statale, una finisce nella scarpata: sette persone in ospedale

TARVISIO. Schianto, verso le 18 di mercoledì 6 luglio, tra due auto lungo la statale 54 all’altezza di Fusine, a Tarvisio. Il bilancio è di sette feriti trasportati in ospedale: nessuno è in gravi condizioni.

Per cause ancora in corso di accertamento una Škoda, a bordo della quale viaggiavano cinque persone di nazionalità ungherese, si è scontrata frontalmente contro una Hyundai su cui invece c’erano due persone della zona. A seguito dell’impatto la Hyundai è finita in una scarpata.

Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tarvisio, gli operatori del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso e i carabinieri per tutti gli accertamenti.