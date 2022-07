Udine, la mappa della nuova edizione di Friuli Doc: coinvolte altre vie del centro

UDINE. Il perimetro di Friuli Doc si allarga. L’edizione 2022 della kermesse, in programma da giovedì 8 a domenica 11 settembre, coinvolgerà anche la parte finale di via Vittorio Veneto, via Stringher e via Savorgnana. Gli altri luoghi della festa saranno quelli tradizionali: il piazzale del castello, piazza Libertà, via Mercatovecchio, piazza Duomo, piazza Matteotti, largo Ospedale Vecchio, piazza XX Settembre, piazza Venerio, via Aquileia, palazzo Morpurgo e piazzetta San Cristoforo.



C’è voglia di ripartire



«Sperando di esserci messi definitivamente alle spalle le restrizioni legate al Covid – ha detto ieri l’assessore ai Grandi eventi, Maurizio Franz, al termine della riunione settimanale di giunta – abbiamo deciso di allargare il perimetro della festa, tornando in via Savorgnana e in via Stringher, e coinvolgendo anche il tratto finale di via Vittorio Veneto, dove troveranno posto gli stand di Friuli in fiore. Crediamo che questo possa essere un ulteriore elemento di richiamo per una manifestazione che resterà sempre trainata dai temi delle eccellenze enogastronomiche e dell’artigianato». La scelta di posizionare alcuni stand in via Stringher e in via Savorgnana nasce dall’esigenza di creare un collegamento tra piazza XX Settembre, piazza Venerio e piazza Duomo.Un’edizione che confermerà il connubio tra Friuli Doc e Udine sotto le stelle, dando priorità agli operatori cittadini, che saranno inglobati a tutti gli effetti nella manifestazione.

«Vogliamo continuare a “premiare” le attività già presenti a Udine – ha continuato Franz – portando avanti il format degli ultimi anni, con un evento elegante, ordinato e sicuro. Torneranno le Pro Loco, che hanno già dato la loro disponibilità, con il servizio che continuerà a essere al tavolo. Un elemento introdotto per eliminare gli assembramenti, ma rivelatosi una scelta azzeccata per migliorare la qualità della manifestazione, altro aspetto su cui puntiamo molto».

L’assessore sta lavorando anche per riproporre il concerto di chiusura della domenica sera, oltre a un taglio del nastro capace di richiamare molto pubblico, come avveniva prima della pandemia: «Ci stiamo ragionando – ha assicurato –. Se le condizioni sanitarie lo consentiranno, andremo in questa direzione. Rispetto agli ultimi anni, manterremo il format già collaudato ma aggiungendo un po’ di brio e di vivacità». L’intento dell’assessore, quindi, è di ricreare il clima di festa delle prime edizioni, quando le osterie e i locali cittadini, con le loro pietanze, erano i protagonisti assoluti. Uno spirito genuino a cui aggiungere le pietanze e l’allegria degli austriaci e la new entry della festa dei fiori (proposta dalla ditta Flash srl). Un evento nell’evento, quest’ultimo, pensato per sostituire le casette di Confartigianato Udine, che saranno collocate in via Mercatovecchio.



Le collaborazioni



Come già avvenuto nelle ultime edizioni, Friuli Doc 2022 vedrà la partecipazione diretta di Regione, Università, Camera di Commercio, Conservatorio Tomadini, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Coldiretti. «Friuli Doc - ha rimarcato Franz - è cultura, storia, turismo, oltre che buona cucina e tradizione». Quindi chi parteciperà alla kermesse del gusto non solo avrà modo di assaggiare le prelibatezze della tradizione enogastronomica friulana, ma potrà imparare qualcosa in termini di cucina, agricoltura, innovazione e tecnologia alimentare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA