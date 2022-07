Finge di essere un’ispettrice e ruba tutti i gioielli a un’anziana

La truffatrice ha suonato il campanello e la donna, 85 anni, ha aperto la porta. È successo in una zona centrale di San Giorgio. I carabinieri stanno indagando

SAN GIORGIO DI NOGARO. Ha suonato il campanello e si è presentata come un’ispettrice della sicurezza incaricata di effettuare un controllo all’interno dell’abitazione. L’anziana, una donna di 85 anni, convinta che si trattasse di una verifica effettuata nel suo interesse, l’ha fatta entrare in casa.

La truffatrice, senza che l’ottantacinquenne si accorgesse di nulla, è riuscita a rubare tutti i gioielli che la donna teneva in casa, i ricordi di una vita. Il bottino, ancora da quantificare, supera i 5 mila euro.





È successo nel primo pomeriggio di giovedì, nel centro di San Giorgio di Nogaro. L’anziana, che in quel momento era sola in casa, è stata tratta in inganno dai modi particolarmente affabili e gentili della finta ispettrice della sicurezza.

Alla malvivente sono bastati pochi minuti per mettere a segno il furto. Dopo aver chiesto all’ottantacinquenne di mostrarle tutti i gioielli che aveva in casa, con la scusa di verificare se fossero o meno conservati correttamente, è riuscita, approfittando di un attimo di distrazione, a rubare tutti i monili in oro, senza essere vista. Poi si è allontanata senza lasciare alcuna traccia.

L’anziana si è resa conto soltanto in un secondo momento di essere stata truffata e a quel punto ha subito avvisato un familiare, che ha dato l’allarme.

La donna si è recata dai carabinieri di San Giorgio di Nogaro per sporgere denuncia. I militari dell’Arma, anche con l’ausilio delle telecamere presenti nella zona, stanno svolgendo indagini.



Le forze dell’ordine, al fine di contrastare le truffe e i raggiri ai danni delle persone più deboli, raccomandano ai cittadini di prestare la massima attenzione.

I tentativi di truffa sono sempre più articolati e può essere difficile capire come comportarsi.

Non bisogna mai dare soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di Enti pubblici o privati e prima di farli entrare è necessario accertare la loro identità e chiedere di poter vedere il tesserino di riconoscimento.



