MANIAGO. Il Soccorso alpino dà l’addio a Yomo, il border collie che a giugno 2015, col suo addestratore, un volontario del gruppo di tecnici maniaghesi, aveva ritrovato in Val Tramontina il corpo senza vita del 29enne Elia Pellegrinuzzi.

«Salutiamo Yomo, che con il suo conduttore ha formato un’indissolubile unità cinofila partecipando a tante ricerche e soccorsi con competenze di cane da ricerca in superficie, in valanga e in macerie – ha scritto il Soccorso alpino sulla propria pagina web –.