La coltivazione di prodotti Ogm è illegittima: arriva lo stop a Fidenato dalla Corte Ue

UDINE. Il divieto di coltivare mais geneticamente modificato previsto dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia non è contrario al diritto dell'Ue, se ha lo scopo di evitare la presenza accidentale di Ogm in altri prodotti e se risulta necessario e proporzionato all'obiettivo.

Lo ha deciso la Corte di giustizia Ue intervenendo sul ricorso dell'agricoltore Giorgio Fidenato, che era stato multato per aver piantato granturco ogm. Per la Corte Ue il divieto regionale non viola il diritto Ue se soddisfa certe condizioni.

La decisione di Fidenato

Il caso di Giorgio Fidenato era approdato nel gennaio 2021 alla Corte di giustizia europea. Il giudice civile Piero Leanza aveva sottoposto all’organismo comunitario due questioni pregiudiziali.

Fidenato, nella veste di rappresentante legale della ditta individuale In Trois, aveva dunque impugnato l’ordinanza ingiunzione della Regione che gli infligeva una multa di 5 mila euro per aver seminato ogm in violazione della legge regionale 5/2011. L’accertamento era datato l’11 agosto 2015, l’ordinanza che intimava il pagamento al 2019.

La Regione e la direzione centrale si sono costituite a giudizio con l’avvocato Daniela Iuri. Fidenato è stato assistito dall’avvocato Giovanni Martorana. Il giudice ha respinto le eccezioni di nullità e inamissibilità del ricorso sollevate dall’ente regionale.