UDINE. Continua la pressione sugli ospedali dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale a causa dell’impennata di casi positivi al Covid. Una curva che continua a crescere e che nemmeno gli esperti si sarebbero aspettati nel pieno della stagione estiva, ma la direzione aziendale da tempo aveva messo “in preventivo” quest’eventualità, in modo da farsi trovare preparati, tanto per il personale presente, nonostante il periodo di ferie, quanto per l’attivazione, quando necessaria, di nuovi posti letto riservati ai pazienti Covid.



La situazione aggiornata al pomeriggio di ieri vede complessivamente 58 casi ospedalizzati, per cui al momento non sono stati attivati nuovi posti letto, rispetto ai giorni scorsi. «Ci sono 11 persone in valutazione nei vari pronto soccorso di AsuFc – conferma il direttore generale dell’Azienda Denis Caporale – e 4 sono in attesa di ricovero al pronto soccorso dell’ospedale di Udine. I numeri per ora sono stabili, ma la gestione del Covid rimane un problema rispetto all’attività ordinaria. Il sistema continua a reagire a questa ulteriore fase pandemica. Manteniamo la massima attenzione».



Una nuova ondata che, coma ha ricordato Caporale, purtroppo impatta sull’attività ordinaria, proprio quando tutti pensavano di poter tirare una boccata d’ossigeno e riprendere a pieno ritmo le prestazioni rimaste indietro proprio a causa della pandemia, iniziando così ad abbattere le liste d’attesa che si sono allungate durante le precedenti ondate. Il Covid, infatti, richiede un grande sforzo in termini di personale e di posti letto, dato che i pazienti, anche se privi di sintomi, nel momento in cui vengono sottoposti a tampone e risultano positivi, devono essere ricoverati in spazi separati dagli altri, anche se il ricovero è dovuto ad altre patologie.E questa continua a rappresentare la maggior parte dei casi perché sono pochi gli utenti che entrano in ospedale esclusivamente per sintomi dovuti al virus. Tutto questo grazie ai vaccini che preservano da forme gravi, per cui la pressione a cui devono far fronte oggi gli ospedali non è la stessa delle precedenti ondate pandemiche, ma sull’organizzazione e gestione dei reparti il problema rimane, proprio perché i pazienti positivi devono comunque seguire percorsi separati.Un altro fattore che potrebbe incidere in questi giorni, oltre all’aumento dei casi, è la cessazione, a partire dal primo luglio, delle attività delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) che seguivano i malati di Covid a domicilio. In attesa che parta il nuovo servizio, le Uca (Unità di continuità assistenziale) alcune persone positive al Covid, che magari potrebbero essere trattate al casa, ora si ritrovano a dover ricorrere al pronto soccorso o a rivolgersi al 112.