BELLUNO. Turisti curiosi e sciacalli sui social, il Soccorso Alpino e Speleologico chiede rispetto della tragedia e del dolore di chi attende notizie sui propri familiari dispersi o sa già che da quella montagna non torneranno. Dopo la tragedia di domenica 3 luglio, troppa gente in Marmolada, non per soccorrere ma per calcare e vedere i luoghi del dramma. E troppi commenti non pertinenti sui social.

